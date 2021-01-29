ألمانيا تحظر الرحلات من دول تشهد تفشيًا لتحورات كورونا

أعلنت ألمانيا، اليوم الجمعة، حظر الرحلات من دول تشهد تفشيا لتحورات فيروس كورونا، وفق قناة "العربية".وفقا لوكالة الأنباء الألمانية، من المحتمل أن تحظر برلين اعتبارًا من الغد السبت دخولها على القادمين من مناطق انتشار طفرات فيروس كورونا الخطيرة.وعلمت وكالة الأنباء الألمانية، استنادًا إلى مسودة مرسوم تناقشه الحكومة اليوم الجمعة، أنه من المقرر أن يسري هذا الحظر حتى 17 فبراير المقبل.ويستثنى من الحظر المقيمون في ألمانيا والعاملون في نقل البضائع.وكان وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر قد صرح، أمس الخميس، بأن الحكومة الألمانية تعتزم حظرًا موسعًا للسفر من الدول التي ينتشر بها الفيروسات المتحورة من كورونا بحلول اليوم الجمعة، موضحًا أن القيود قد تشمل البرتغال، وبريطانيا، وأيرلندا، وجنوب إفريقيا، والبرازيل.