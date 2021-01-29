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سياسي

«المهندسين»: نجهز لافتتاح أول مركز تدريب بمجال السيارات الكهربية

الجمعة 29/يناير/2021 - 08:37 م
نقابة المهندسين
نقابة المهندسين
محمد جعفر
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أعلن المهندس جمال عسكر رئيس لجنة الصناعة بنقابة المهندسين أن شركة «دوليبات مصر» التي صنعت السيارة الكهربية ستبدأ أولي خطوات تفعيل بروتوكولات التعاون مع نقابة المهندسين؛ لإنشاء 28 مركز تدريب بجميع مقرات نقابة المهندسين بمحافظات مصر المختلفة لتدريب المهندسين في مجال السيارات الكهربائية.

وقال خلال مشاركته في حفل تدشين وإطلاق سيارات كهربية: «سيتم افتتاح أول مراكز تدريب في مقر النقابة العامة للمهندسين قريبا».

وأكد أن السيارات الكهربية تمثل المستقبل النظيف والأمن، مضيفا: «عدد السيارات الكهربية في العالم بلغ 5.1 مليون سيارة عام 2018، ستقفز إلى 10 ملايين سيارة في 2025، لتواصل ارتفاعها إلى 28 مليونا خلال سنوات قليلة، وهو ما يعني أن العالم كله يتجه للسيارات الكهربية».

وأضاف: «إنجلترا قررت ألا توجد بها سيارة واحدة تعمل بالبنزين أو السولار في عام 2030، والسبب هو التخلص من الانبعاثات السامة الصادرة من سيارات البنزين والسولار؛ حفاظا على صحة مواطنيها».

وتابع: «سيارات البنزين والسولار تمثل خطرا كبيرا على البيئة وصحة المواطنين، وفوق هذا فإن السيارات الكهربية توفر 75% من تكلفة البنزين والسولار، فكل 10 كيلو سير بالسيارة الكهربية لن يتكلف سوى جنيه واحد كهرباء تقريبا، فضلا عن أنها توفر تكاليف الصيانة السنوية لسيارات البنزين والسولار».

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