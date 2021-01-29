تعيينات جديدة في «هيئة المصري الديمقراطي»

صدقت الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، على قرار رئيس الحزب فريد زهران، بتعيينات عدد من الأعضاء بالهيئة العليا للحزب.وضمت الأسماء المعلنة (محمد فؤاد وعلاء شلتوت وبسام الصواف وأيمن عويان وعلي حسين وحسين غيته وأمير الجزار وأيمن جورجي وأحمد عبداللاه وبسام حماد وعبير إسماعيل ومحمود أبوبكر وعصام الناظر وعمانوئيل عاطف).وقال رئيس الحزب إن الاسماء المعينة راعت بالأخص المشاركة المشرفة لمعظم مرشحينا في الانتخابات (نواب وشيوخ)، وهو أمر جاء موضع اتفاق من الجميع، كما راعت أن هناك مجموعة من التعيينات الأخرى سبقت هذه المجموعة في فترات سابقة.