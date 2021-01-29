خالد سليم ينعى خبير التجميل محمد الصغير

نعى المطرب خالد سليم، خبير التجمل، محمد الصغير، والذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الجمعة متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا كوفيد- 19.ونشر خالد سليم عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورة للراحل محمد الصغير، وعلق عليها قائلاً: "خالص العزاء في وفاة المحترم ⁧‫محمد الصغير‬⁩‬.. ربنا يرحمك ويغفرلك ويصبر أهلك وحبايبك على فراقك.. برجاء الدعاء له".وشيع عقب صلاة الجمعة اليوم، جثمان مصفف الشعر محمد الصغير، وأقيمت صلاة الجنازة من مسجد السلطان حسين بصلاح سالم، بعدما كانت من مسجد الشربتلى بمدينة السادس من أكتوبر.وأصيب خبير التجميل محمد الصغير، بفيروس كورونا المستجد، إلا أن حالته تدهورت خلال الأيام الأخيرة، الأمر الذى دفع ابنته الإعلامية مها الصغير، لتكثيف الدعاء ونشر "تغريدات" متتالية فى الأسبوع الأخير قبل وفاته تطلب من محبيه الدعاء له.