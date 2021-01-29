مجلس السيادة السوداني: لا نية للخرطوم بالاعتداء على أديس أبابا

أعلن مجلس السيادة الانتقالى فى السودان، اليوم الجمعة، أنه لا نية للسودان بالاعتداء على إثيوبيا.وتابع مجلس السيادة الانتقالي فى السودان، ليس لدينا نوايا للاعتداء على إثيوبيا ونرغب فقط في وضع علامات على حدودنا التي تم ترسيمها عام 1902، وفقا لما أوردته فضائية سكاى نيوز عرية فى نبأ عاجل لها قبل قليل.