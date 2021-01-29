ارتفاع العجز التجاري لتركيا إلى 4.53 مليار دولار

أوضحت بيانات معهد الإحصاءات التركي، اليوم الجمعة، ارتفاع عجز التجارة الخارجية للبلاد 16 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، إلى 4.53 مليار دولار.جاء ذلك وفقا لنظام التجارة العام، مما يصل بعجز 2020 ككل إلى قرابة 50 مليار دولار.وقال المعهد فى بيان له اليوم، إن صادرات تركيا انخفضت 6.3 في المائة في الشهر الماضي، وارتفعت الواردات 4.3 في المائة، مقارنة مع ديسمبر 2019، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.وزاد العجز التجاري خلال العام الماضى 69.1 في المائة إلى 49.915 مليار دولار.