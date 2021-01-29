الرئاسة الإيرانية: لم نغادر الاتفاق النووى لنعود إليه

قال مكتب الرئيس الإيراني، اليوم الجمعة، لم نغادر الاتفاق النووي لنعود إليه وسنفي بالتزاماتنا عندما نتأكد من أن أوروبا والولايات المتحدة تفيان بالتزاماتهما.وفى وقت سابق من اليوم، أكد وزير الخارجية الإيرانى محمد جواد ظريف، أن مطالبة واشنطن لطهران بالعدول عن خطواتها النووية أولًا لن يحدث، وفقًا لما أوردته فضائية سكاى نيوز عربية.وكان وزير الخارجية الأمريكي الجديد أنتوني بلينكن، قد أكد أن الولايات المتحدة لن تعود إلى الاتفاق حول النووي الإيراني إلا إذا عادت طهران إلى الوفاء بالتزاماتها التي تراجعت عنها.