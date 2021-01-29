جازبروم الروسية تبيع حصتها في أوفرجاز البلغارية

أعلنت شركة جازبروم الروسية للغاز الطبيعي أنها سوف تحصل على أكثر من مئة مليون يورو في إطار صفقة تتضمن بيع حصتها في شركة أوفرجاز البلغارية.وذكرت جازبروم في بيان أوردته وكالة بلومبرج للأنباء أن الشركتين توصلتا إلى اتفاق نهائي يعود بالفائدة المشتركة على الجانبين لتسوية جميع الخلافات القائمة.وأوضحت بلومبرج أن الاتفاق يتضمن تخلص شركة جازبروم من أصولها في الشركة البلغارية.