حسان دياب يدين العنف في طرابلس اللبنانية

ندد رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان اليوم الجمعة بأعمال العنف التي اندلعت ليلا في مدينة طرابلس حيث اشتبك محتجون غاضبون من إجراءات العزل العام مع قوات الأمن وأضرموا النار في مبنى البلدية.وكانت هذه رابع ليلة على التوالي تشهد عنفا في واحدة من أفقر المدن اللبنانية بعدما فرضت الحكومة حظر التجول على مدار اليوم في محاولة للحد من انتشار كوفيد-19 الذي أودى بحياة أكثر من 2500 في لبنان.وقال حسان دياب في بيان "المجرمون، الذين أحرقوا بلدية طرابلس، وحاولوا إحراق المحكمة الشرعية، وعاثوا فسادا في المدينة ومؤسساتها الرسمية والتربوية والاقتصادية، إنما عبروا عن حقد أسود دفين على طرابلس وعنفوانها".وتابع قائلا "التحدي الآن هو في إسقاط أهداف هؤلاء المجرمين، بالقبض عليهم، واحدا واحدا، وإحالتهم إلى القضاء لمحاسبتهم على ما ارتكبوه بحق طرابلس وأبنائها الصامدين".