اجتماع رؤساء وسكرتيري عموم شباب الوفد استعدادا للمحليات اليوم

تعقد اللجنة النوعية للشباب بحزب الوفد برئاسة محمد فؤاد، سكرتير مساعد الحزب، اجتماعا هاما مع رؤساء وسكرتيري عموم شباب الوفد بالمحافظات لبحث الاستعدادات الخاصة بانتخابات المحليات.وأكد رئيس اللجنة النوعية، أن شباب الوفد سيصبح رأس الحربة فى انتخابات المحليات القادمة، التى يتطلب مشروع القانون الأخير لتشكيلها، وجود 13 ألف شاب تقريبا على مستوى الجمهورية، وهى النسبة اللازمة لتشكيل المجالس المحلية بما يتفق مع القانون حتى الآن.وأشاد "فؤاد" بشباب الوفد، قائلا: "شبابنا هم عصب وقلب الحزب، وثقتنا فيهم كبيرة وسوف نرسم معهم خطة عمل انتخابات المحليات بمايتناسب مع ظروف كل محافظة".