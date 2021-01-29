حريق التوفيقية: 22 محلًا و3 أدوار بمخزن خسائر أولية

كشفت تحقيقات نيابة الأزبكية الجزئية، تحت إشراف المستشار بكر أحمد بكر، المحامي العام الأول، في حريق مخزن بسوق التوفيقية بمنطقة برمسيس، أن الخسائر الأولية أظهرت تفحم 22 محلًا، واحتراق 3 طوابق بمخزن مول شهير بالمنطقة.

كانت كلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، وأمرت النيابة بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة الحريق وإعداد تقرير مفصل عن سبب الوفاة، وأمرت النيابة بتكوين لجنة من محافظة القاهرة للكشف عن الأضرار التي لحقت بالعقارات المجاورة للعقار المحترق والمحلات الـ22، وإعداد تقرير مفصل بها.

واستمعت النيابة العامة لأقوال عدد من شهود العيان الذين كشفوا عن أن النيران اندلعت صباح اليوم بمخزن لمول شهير بالمنطقة، ثم امتدت للطوابق الثاني والثالث للعقار وباقي المحلات.

وأضاف الشهود أنهم حاولوا إخماد الحريق قبل وصول سيارات الإسعاف لكنهم لم يستطيعوا كون الحريق كبير، وتابع الشهود أنهم حاولوا إنقاذ باقي المحلات من الاحتراق.

وكشفت التحقيقات الأولية عن عدم وقوع إصابات بشرية بسبب الحريق، وتبين أن الحريق اندلع بالطابق الأرضي للمخزن وامتدت النيران إلى باقي الأدوار، وقامت القوات بفرض كردون أمني حول العقار، وتم التعامل مع الحريق قبل امتداد النيران لباقي طوابق العقار والعقارات المجاورة.

كانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق مخزن قطاع غيار، وعلى الفور تم الدفع بـ6 سيارات إطفاء بقيادة اللواء انتصار منصور، مدير إدارة الحماية المدنية بالقاهرة.