

رابط وخطوات الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

تحرص وزارة التضامن الاجتماعي على راحة ذوي الاحتياجات الخاصة لذلك وفرت لهم موقعا إلكترونيا من خلال هذا الرابط ( من هنا ) يمكن من خلاله استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة عقب إدخال الرقم القومي الخاص بهم وذلك لمنع التكدس أمام مكاتب الشؤون الاجتماعية خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

خطوات استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة إلكترونيا

يستطيع ذوي الاحتياجات الخاصة الحصول على كافة الامتيازات التي تمنحها لهم الدولة عقب استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة حيث يمكن استخراجها إلكترونيا بإتباع الخطوات التالية:-

تسجيل الدخول عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال هذا الرابط ( من هنا

اختيار بطاقة الخدمات المتكاملة

كتابة الرقم القومي للراغب في استخراج البطاقة من ذوي الاحتياجات الخاصة

تحميل المستندات المطلوبة

الضغط على زر إرسال الطلب

المستندات المطلوبة لاستخراج بطاقات الخدمات المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة

يبحث ذوي الاحتياجات الخاصة عبر المنصات الإلكتروني عن رابط وخطوات الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي للحصول على حقوقهم التي يمنحها لهم القانون وذلك بتقديم الأوراق التالية:-

صورة بطاقة الرقم القومي للراغب في استخراج البطاقة

تقرير طبي شامل يثبت الحالة المرضية بالتفصيل و درجة الإعاقة ونوعها من أحد المستشفيات الحكومية التابعة لوزارة الصحة أو المستشفيات الجامعية أو المستشفيات التابعة للقوات المسلحة.

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استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة.. خطوات والأوراق

يبحث كثير من المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة على محرك البحث جوجل لمعرفةالتابع لوزارة التضامن الاجتماعي التي تعد الوسيلة الوحيدة المتعمدة لحصولهم على الخدمات والمميزات التي تمنحها لهم الدولة، لذلك يستعرض "الدستور" من خلال هذا الرابط كيفية استخراج البطاقة إلكترونيا والأوراق المطلوبة.