سعر اليورو اليوم الجمعة في البنك الأهلي المصري

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سعر اليورو في بنك التعمير والإسكان



وقد أفادت تقارير أجنبية فيما يخص اليورو العالمي أن منطقة اليورو والتي تضم 19 دولة، ستتعرض لحالة من التضارب وعدم الاستقرار في اقتصادها، بسبب تداعيات الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد وما خلفته على الاقتصاد.



وأفاد كبير الاقتصاديين في عملة اليورو كريس ويليامسون نقلا عن وسائل إعلام روسية، بأن ما فرضته الدول من قيود في سبيل مواجهة فيروس كورونا المستجد منذ يناير هذا العام 2021 وما أستحدث لمواجهة هذا الفيروس سبب ضررا كبيرا للشركات.



يبحث العديد من المواطنيين عن سعر اليورو اليوم، خاصة المنخرطين في مجال الأعمال أو من هم علي سفرا بإحدى الدول التي تتعامل بعملة اليورو، لذلك تعرض لكم الدستور سعر اليورى اليوم الجمعة 29_1_2021 أمام الجنيه المصري طبقا للتداول في أغلب البنوك وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية المصرية.وبشكلا عام استقر سعر اليورو الأوروبي أمام الجنيه المصري داخل سوق الصرف المصرية مستوى الشراء والبيع 19.03، 19.16 جنيه.وإليكم تفاصيل سعر اليورو اليوم الجمعة 29-1-2021 بالبنوك والمصارفوصل سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الجنيه إلى مستوى 19.03 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع.كما سجلت مستويات الشراء والبيع لليورو الأوروبي داخل بنك مصر الذي يعد من أكبر المصارف الحكومية بمصر 19.03 جنيه للشراء، و19.18 للبيع.كما جاءت مستويات الشراء والبيع للعملة الأوروبي مقابل الجنيه المصري في بنك المصرف العربي الدولي، شهدت حالة من الارتفاع الطفيف إلى مستوى 19 جنيهًا للشراء، و19.20 جنيه للبيع.وجاء السعر داخل أكبر مصر خاص داخل السوق المحلية من حيث الأصول، عند مستوى 19 جنيهًا للشراء، و19.20 جنيه للبيعسجل سعر اليورو في بنك التعمير والإسكان نحو 18.86 جنيه للشراء، و19.12 جنيه للبيع.