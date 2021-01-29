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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر اليورو اليوم الجمعة 29-1-2021

الجمعة 29/يناير/2021 - 01:57 م
اليورو
اليورو
اسماء منصور
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يبحث العديد من المواطنيين عن سعر اليورو اليوم، خاصة المنخرطين في مجال الأعمال أو من هم علي سفرا بإحدى الدول التي تتعامل بعملة اليورو، لذلك تعرض لكم الدستور سعر اليورى اليوم الجمعة 29_1_2021 أمام الجنيه المصري طبقا للتداول في أغلب البنوك وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية المصرية.

وبشكلا عام استقر سعر اليورو الأوروبي أمام الجنيه المصري داخل سوق الصرف المصرية مستوى الشراء والبيع 19.03، 19.16 جنيه.

وإليكم تفاصيل سعر اليورو اليوم الجمعة 29-1-2021 بالبنوك والمصارف

سعر اليورو اليوم الجمعة في البنك الأهلي المصري

وصل سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الجنيه إلى مستوى 19.03 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

كما سجلت مستويات الشراء والبيع لليورو الأوروبي داخل بنك مصر الذي يعد من أكبر المصارف الحكومية بمصر 19.03 جنيه للشراء، و19.18 للبيع.

سعر اليورو في المصرف العربي الدولي

كما جاءت مستويات الشراء والبيع للعملة الأوروبي مقابل الجنيه المصري في بنك المصرف العربي الدولي، شهدت حالة من الارتفاع الطفيف إلى مستوى 19 جنيهًا للشراء، و19.20 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم فى بنك cib

وجاء السعر داخل أكبر مصر خاص داخل السوق المحلية من حيث الأصول، عند مستوى 19 جنيهًا للشراء، و19.20 جنيه للبيع

سعر اليورو في بنك التعمير والإسكان

سجل سعر اليورو في بنك التعمير والإسكان نحو 18.86 جنيه للشراء، و19.12 جنيه للبيع.

وقد أفادت تقارير أجنبية فيما يخص اليورو العالمي أن منطقة اليورو والتي تضم 19 دولة، ستتعرض لحالة من التضارب وعدم الاستقرار في اقتصادها، بسبب تداعيات الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد وما خلفته على الاقتصاد.

وأفاد كبير الاقتصاديين في عملة اليورو كريس ويليامسون نقلا عن وسائل إعلام روسية، بأن ما فرضته الدول من قيود في سبيل مواجهة فيروس كورونا المستجد منذ يناير هذا العام  2021 وما أستحدث لمواجهة هذا الفيروس سبب ضررا كبيرا للشركات.

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