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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الولايات المتحدة تطالب روسيا وتركيا بالانسحاب فورا من ليبيا

الجمعة 29/يناير/2021 - 02:47 ص
ليبيا
ليبيا
عبير سليم
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طالبت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء الخميس، كلًا من روسيا وتركيا بـ"الشروع فورًا" في سحب قواتهما من ليبيا، بما في ذلك المرتزقة الأجانب والوكلاء العسكريون.

جاء ذلك في كلمة المندوب الأمريكي الدائم لدى الأمم المتحدة ريتشارد ميلز، خلال جلسة عقدها مجلس الأمن، استمع خلالها لإحاطة أخيرة عبر الفيديو من الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة في ليبيا، ستيفاني ويليامز.

وقال ميلز: "إن أمامنا طريق قابل للتطبيق نحو حكومة موحدة، وانتخابات وطنية، وإنهاء الصراع، ويتعين على الأطراف الليبية نفسها الآن اغتنام الفرصة لاختيار سلطة تنفيذية وطنية مؤقتة، تتجاوز الوضع الراهن، وتستجيب لنداء الشعب الليبي لحكم شفاف وفعال".

وأضاف: "وأنه تماشيًا مع اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في أكتوبر 2020م، نطلب من تركيا وروسيا أن تباشرا فورًا بسحب قواتهما من البلاد وسحب المرتزقة الأجانب والوكلاء العسكريين اللتين قامتا بتجنيدهم ونشرهم وتمويلهم في ليبيا".

وشدد ميلز على أنه يجب على كل الأطراف الخارجية المشاركة في هذا الصراع وقف تدخلها العسكري، والانسحاب من ليبيا على الفور.

ودعا مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى ضرورة أن يكونوا منخرطين لضمان تمكن الليبيين من المضي بسلام، ودون عوائق، في طريقهم نحو الانتخابات الوطنية في ديسمبر المقبل، حتى يتمكنوا من استعادة السيطرة السيادية على بلدهم بأسره.

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