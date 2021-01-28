بالحجز المسبق.. استئناف صلوات القداس بإيبارشية العاشر

أعلنت إيبارشية العاشر من رمضان والشرقية بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، تحت رعاية الأنبا مقار أسقف الإيبارشية، استئناف صلوات القداسات بالحجز المسبق قبل الحضور، ابتداءً من الأسبوع المقبل.أشارت الإيبارشية، في بيان إلى أنه سيتم السماح للحضور وفقًا لعدد المقاعد بكل كنيسة، بحيث يجلس فرد على كل مقعد جماعي، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية لبدء أول أصوامها المُتصلة في 2021، وهو صوم أهل نينوى والمتعارف عليه شعبويًا باسم صوم يونان النبي والذي يستغرق 3 أيام بدءً من 24 فبراير.