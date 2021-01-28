خبيرة تجميل توضح خطورة فرك الجلد

يفتقر الكثيرين مفهوم العناية بالجسم وكيفية حماية البشرة من التلف، الأمر الذي يتسبب في الكثير من المشكلات.من جانبها، أوضحت خبيرة العناية بالبشرة عليا محمود، أن فرك الجلد بلوفه خشنه يوميا أو عمل حمام مغربى للجسم شهريا من العادات الخاطئة، حيث يعتقد البعض أنه يساهم في إزلة خلايا الجلد الميته بالجسم، بالإضافة إلى تنعيم البشرة.وأشارت إلى أن عملية الفرك الشديدة خاصة مع استخدام المياه الساخنة على الجسم تؤدي إلى أفراز الجلد لخلايا صبغية تؤدي إلى التهابات البشرة أولا ثم تصبغات الجلد وخشونته.وأضافت خبيرة التجميل أن هذا الجلد الزائد عبارة عن طبقه حماية طبيعية للجلد من أي عوامل خارجية، لذلك عند إزالتها يتعرض الجلد للتصبغات التى يصعب التخلص منها.ونصحت بضرورة استخدام لوفة ناعمة عند الاستحمام كما يفضل عمل حمام مغربي مرة كل ٦ أشهر للحفاظ على الطبقة الخارجية للجلد مع ترطيب الجسم يوميا للحماية من التصبغات الجلدية وعدم فرك الجلد بطريقة شديدة.