الرئيس النيجيري يتسلم أوراق اعتماد سفير مصر الجديد لدى أبوجا

تسلم الرئيس النيجيرى محمد بوهاري، اليوم الخميس، أوراق اعتماد سفير مصر الجديد بأبوجا إيهاب عوض.وأعرب السفير إيهاب عوض - خلال اللقاء - عن سعادته البالغة بحفاوة استقبال الرئيس النيجيري، مُثمنًا مُجمل ما يربط بين البلديّن والشعبيّن الشقيقيّن من علاقات تاريخية مُمتدة.وأبدى تطلعه للعمل مع الحكومة النيجيرية بشكل وثيق لخدمة المصالح والأهداف المُشتركة بين الدولتيّن والدفع بها إلى آفاق أرقى على جميع المستويات؛ لتحقيق تطلعات الشعبيّن الشقيقيّن نحو التنمية المُستدامة والرخاء، فضلًا عن التعاون الثٌنائي مع نيجيريا في مجالات مُكافحة الإرهاب والتعاون الفني ونقل الخبرات.وشهدت العلاقات بين مصر ونيجيريا طفرة كبيرة خلال السنوات الأخيرة في ضوء علاقات التفاهم التي تجمع الرئيس عبد الفتاح السيسى ونظيره النيجيري، وحرص مصر على تعزيز العلاقات مع نيجيريا، والتي تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون والتنسيق والتكاتف بين الدول الأفريقية الكبرى لصالح شعوب القارة.