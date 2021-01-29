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رئيس التحرير التنفيذي
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اقتصاد

أسعار الذهب فى مصر اليوم الجمعة 29-1-2021

الجمعة 29/يناير/2021 - 07:47 ص
الذهب
الذهب
حسين العمدة
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تنشر " الدستور" تقرير يومي عن أسعار الذهب في السوق المصري، حيث ارتفعت مؤشرات البحث على جوجل عن أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة ٢٩-١-٢٠٢١.

وشهدت أسعار الذهب تراجعا بقيمة جنيهين اثنين متأثرا بالانخفاض فى تعاملات البورصة العالمية، عند مستوى ١٨٤٠ دولارًا للأوقية، ولديكم كافة التفاصيل عن أسعار الذهب بأنواعها المختلفة، ومنها عيار ١٨ وعيار ٢١، وعيار ٢٤، وأيضا سعر الجنيه الذهب في السوق المصري، وفقا لأخر تحديثات اليوم الجمعة.

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة ٢٩-١-٢٠٢١

تختلف أسعار الذهب بحسب نوع كل عيار، ولديكم كافة المعلومات بالتفصيل عن حالة كل عيار ذهب في السوق المصري.

سعر جرام الذهب اليوم عيار ٢١

سجل سعر الذهب فى مصر، اليوم الجمعة، عيار ٢١، والذي يعد الأكثر مبيعا أو انتشارا فى السوق المصري، فضلا عن أنه يتميز بالمتانة عن عيار ٢٤، ليصل سعر الجرام الواحد حوالى ٨٠٨ جنيهات مصري، وهذا السعر غير شامل المصنعية التى يحصل عليها الصائغ من المشتري، وتختلف المصنعية على كل جرام ذهب من محل إلى أخر، وأيضا تختلف سعر المصنعية بحسب نوع كل ذهب، بمعني أن مصنعية الذهب عيار ١٨ تختلف عن عيار ٢١، وأيضا عن عيار ٢٤.

سعر جرام الذهب اليوم عيار ٢٤

هذا العيار هو الأعلى فى السوق المصري من حيث السعر، وأيضًا يتميز بنقاء الذهب وانخفاض نسبة الشوائب عن عيار ١٨ وعيار ٢١، لكنة الأقل مبيعا في السوق المصري، حيث وصل جرام الذهب، اليوم الجمعة عيار ٢٤، ليسجل ٩٢٤ جنيهًا مصري.

سعر جرام الذهب اليوم عيار ١٨
يقبل العديد من المواطنين على شراء الذهب عيار ١٨ فى معظم المناطق بالمحافظات المصرية، ليسجل ٦٩٣ جنيهًا مصري للجرام الواحد، وهو يُعد الأكثر مبيعا في العديد من المحافظات.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وصل سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة الموافق ٢٩-١-٢٠٢١، في السوق المصري، ليسجل ٦٤٦٤ جنيهًا مصري، حيث يصل وزن الجنيه الذهب إلى ٨ جرامات، من عيار ٢١. 

سعر أوقية الذهب اليوم عيار ٢٤ 

وصل سعر أوقية الذهب اليوم الجمعة، عيار ٢٤، إلى ٢٧٧٢٠ جنيهًا مصري، وتزن الأوقية حوالى ٣٠ جرام من عيار ٢٤، الأقل انتشارا فى السوق المصري.

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