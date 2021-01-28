رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 28 يناير 2021 الموافق 15 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البرلمان العربي يدعو إلى ضرورة التوصل لاتفاقية لمنع الحرب السيبرانية

الخميس 28/يناير/2021 - 07:50 م
البرلمان العربي
البرلمان العربي
أ ش أ
طباعة
دعا البرلمان العربي إلى ضرورة تبني قواعد دولية منظمة للفضاء من خلال التوصل إلى اتفاقية دولية لمنع الحرب السيبرانية، على نحو يجعل الفضاء مجال آمن لتعزيز التعاون الدولي، بدلًا من أن يكون مصدرًا إضافيًا من مصادر التهديد.

جاء ذلك في مداخلة النائب هزاع القحطاني عضو البرلمان العربي، اليوم الخميس، في مؤتمر (دور البرلمانيين في تعزيز نزع السلاح في الفضاء السيبراني)، والذي عقد افتراضيًا، وتم تنظيمه برعاية كل من: الاتحاد البرلماني الدولي، ومركز جنيف للسياسة الأمنية، وشبكة برلمانيون من أجل عدم انتشار الأسلحة النووية ونزع السلاح.

ونبه القحطاني، في مداخلته باسم البرلمان العربي، إلى أن مخاطر الهجمات الإلكترونية على المؤسسات والمنشآت الحيوية أصبحت تشكل تحديا خطيرا لأمن الدول، كما انعكست تعقيداتها على أمن واستقرار المجتمع الدولي ككل.

وأضاف أن تزايد الاعتماد الدولي على الفضاء عسكريًا يُثير العديد من القضايا المستقبلية المهمة ذات الصلة بكيفية ردع التهديدات الناشئة في هذا المجال، وتعزيز التعاون الدولي لمواجهتها، وعلى نحو يساهم في نزع السلاح والتقليل مما يشكله الفضاء العسكري من تهديد للأمن والسلم الدوليين.

وأكد القحطاني عدد من التوصيات، منها ضرورة مراجعة البرلمانات الوطنية للإطار القانوني المُنظم للأمن السيبراني بشكل عام، وسن قوانين وطنية تشدد العقوبات على الهجمات السيبرانية، وإعداد استراتيجيات وطنية شاملة لبناء القدرات الوطنية في مجال الأمن السيبراني، وتحقيق الردع في مواجهة الهجمات الإلكترونية المختلفة.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

الدليل على ملابسها.. تفاصيل محاولة اغتصاب فنانة داخل شقتها بالجيزة

الزمالك يحسم قرار احتراف مصطفى محمد ويحدد بديله

هيثم شاكر يعلن إصابته بفيروس كورونا

مقاطع جنسية شاذة.. تفاصيل صادمة فى تحرش «طبيب الدقى» بفنانين

الصور

image description

محافظ أسيوط ورئيس قطاع مصانع الأسمدة يبحثان سير العمل وسبل التطوير

image description

جامعة دمياط تتقدم 221 مركزًا بتصنيف webometrics

image description

إزالة 3 مكامير فحم مخالفة بدمياط

image description

كارنيه خريج.. نظام جديد بجامعة أسيوط

image description

عبدالعال مديرا لإدارة البداري التعليمية بأسيوط

الأكثر قراءة

«الأرصاد» تحذر: أمطار ورياح تضرب القاهرة والمحافظات

الأمن يكشف مفاجأة في واقعة «عنتيلة المحلة»: بريئة والبلاغ كاذب

«فلاشة فى المرتبة».. زوج يكتشف 40 فيلمًا إباحيًا لزوجته فى الغربية

«كيف أكون أمه وأنا قبلته 22 قبلة».. اعترافات مريم فخر الدين عن عبدالحليم

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

قفازات بيرني ساندرز تجمع 1.8 مليون دولار للمنظمات الخيرية

لوحة لبوتيتشيلي تحقق 92.2 مليون دولار في مزاد

المؤلف التلفزيوني الأمريكي نورمان لير سيحصل على جائزة جولدن جلوب عن مجمل أعماله

موعد سحب كراسات التطوع في الجيش المصري 2021

أيام زمان

أصعب عامين فى حياة رياض القصبجى

«كيف أكون أمه وأنا قبلته 22 قبلة».. اعترافات مريم فخر الدين عن عبدالحليم

أنور إسماعيل.. أشهر تجار المخدرات في السينما مات بجرعة هيروين زائدة

«نجاة ضيعت حقها».. مأساة السندريلا سعاد حسنى مع عائلتها

مقالات الرأي
مدحت بشاى
الفنون وتجليات إبداعاتها الدينية
د. محمد عفيفي
أمريكا عند المفكرين المصريين.. المسيرى
جمال طه
أزمة «سد النهضة» والحرب بين القوميات الإثيوبية «1-2»
ماجد حبته
المتاهة التونسية
المزيد

الثقافة

«عواض»: قوافل ثقافية تجوب المحافظات لنشر المعرفة ورفع الوعى

اليوم.. إيمان مرسال في حوار أونلاين على صفحة المعهد الفرنسي

شريف صالح: ربما في المستقبل يعود الورق إلى الواجهة

أمسية شعرية وأنشطة أونلاين بثقافة القليوبية