مجلس الشركاء بالسودان يحدد مصفوفة زمنية لاستكمال هياكل الفترة الانتقالية

عقد مجلس شركاء الفترة الانتقالية بالسودان اجتماعا، اليوم الخميس، برئاسة رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، ناقش خلاله قضايا استكمال هياكل الفترة الانتقالية (المجلس السيادي، مجلس الوزراء، المجلس التشريعي والولاة)، وخلص إلى مصفوفة زمنية للتنفيذ.وحدد المجلس يوم 31 يناير الجاري لطرح برنامج الحكومة، ويوم 4 فبراير المقبل لاستكمال تشكيل مجلس السيادة وتشكيل مجلس الوزراء، ويوم 15 فبراير المقبل أيضا لتكوين المفوضيات والمجلس التشريعي.ومن المقرر أن يعقد المجلس اجتماعا يوم الأحد المقبل لمواصلة المناقشات حول الموضوعات المتبقية.