«ثقافة الأقصر» تحتفل باليوم العالمى للتعليم

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة تقديم مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الأقصر، حيث عقدت مكتبة الطفل والشباب بالحلة محاضرة بعنوان "اليوم العالمي للتعليم" وأوضحت رشا محمد سلامة موعد الاحتفال باليوم العالمي للتعليم وأهمية التعليم وأثره على الفرد والمجتمع وأهمية التعليم فى النهوض بالشعوب، كما عقد قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان" مهارات علم الاتصال الفعال" وأوضحت د. إيمان فؤاد مكونات الاتصال "مرسل، مستقبل، رسالة" ومفهوم علم الاتصال ومهاراته وأنواع الاتصال "تقليدى، حديث"، وتزيد المعلومات والمعرفة التى تعبر عن الرأي والمشاعر والاحتياجات، وأن وسائل الاتصال هى "لغة الجسد، الإلقاء الجيد، حسن الاستماع والإصغاء، لغة الإشارة"، كما تناولت أهمية علم الاتصال الذى أصبح العالم اليوم من خلاله عبارة قرية صغيرة بسبب تطور وسائله، بينما نفذت مكتبة الطفل بالقصر ورشة حكى بعنوان "الفأر والأسد" وتحدثت سعاد عباس عن عناصر الثقة بالنفس الإنسان بقدراته وليس بحجمه.نفذ بيت ثقافة الأقالتة محاضرة بعنوان "ثورة ٢٥ يناير" وتحدث محمد الصادق عن أهداف الثورة وأن ثورة يناير هى ثورة شعب، كما عقدت مكتبة المدامود الثقافية محاضرة بعنوان "أهم مكتسبات ثورة ٢٥ يناير وما حققته للوطن" وأوضح أشرف محمد أسباب قيام الثورة وما بعد الثورة ونتائج الثورة والتغيرات في مصر ما قبل الثورة وما بعد، وأعد قصر ثقافة حسن فتحي أمسية شعرية للشاعرة سلوي محمد جودة وألقت قصيدة "أحبك وهذا توقيعى" للشاعر نزار قباني، بينما أعدت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحرى أمسية شعرية للشاعر محمد إبراهيم وألقى قصيدة بعنوان"عرس حبيبتي".