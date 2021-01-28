مفتي لبنان يبدي خشيته من انفجار اجتماعي كبير ما لم تُعالج الأزمات

أعرب مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبداللطيف دريان، عن خشيته من وقوع "انفجار اجتماعي كبير" إذا لم تُعالج الأزمات التي يشهدها لبنان والتي تتطلب سرعة تشكيل الحكومة الجديدة.ونقل نقيب الصحافة اللبنانية عوني الكعكي عن المفتي دريان- في تصريح عقب لقاء عقده مع المفتي بمقر دار الفتوى اللبنانية- أن من يضع العقبات والعراقيل أمام مسار تشكيل الحكومة "أصبح واضحًا للعيان، والقاصي والداني يعلم بهذا الأمر، وكل يوم تأخير يدفع ثمنه الوطن والمواطن".وأكد مفتي الجمهورية اللبنانية أن "المساعي النبيلة" التي يقوم بها رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري في سبيل تشكيل الحكومة الجديدة، تتطلب من الجميع التعاون لتسهيل مهمته الوطنية الإنقاذية.ويشهد لبنان فراغًا حكوميًا ممتدًا منذ قرابة 6 أشهر، بعدما تقدمت حكومة الدكتور حسان دياب رئيس الوزراء باستقالتها في 10 أغسطس الماضي على وقع تداعيات انفجار ميناء بيروت البحري، حيث لم تتشكل منذ ذلك الوقت حكومة جديدة لإدارة شئون البلاد.ويسود التعقيد مسار تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة في ظل خلافات القوى السياسية المعنية بالتأليف الحكومي وعدم الاتفاق فيما بينها، لا سيما بين رئيس الجمهورية ميشال عون وفريقه السياسي (التيار الوطني الحر برئاسة النائب جبران باسيل) من جهة ورئيس الوزراء المكلف سعد الحريري من جهة أخرى، وذلك حول توزيع الحقائب الوزارية على الطوائف وحجم الوزارات التي سيحصل عليه كل فريق ونوعيتها والأسماء التي ستشغل الحقائب.