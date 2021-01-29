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الجمعة 29 يناير 2021 الموافق 16 جمادى الثانية 1442
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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الدولار اليوم الجمعة 29-1-2021 فى مصر

الجمعة 29/يناير/2021 - 05:23 ص
سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
هبه محمد
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يقدم لكم «الدستور» سعر الدولار اليوم الجمعة 29-1-2021 في مصر، ترتفع عمليات البحث على الانترنت " جوجل " يوميًا من قبل المواطنين والمستثمرين، عن أسعار الدولار اليوم الجمعة في مصر، حيث شهد أسعار الدولار في مصر مؤخرًا حالة من التذبذب، بسبب الأجواء الاقتصادية السيئة التي تسبب فيها عدوى وباء فيروس كورونا المستجد، وغير ذلك شهدت الولايات المتحدة أجواء واسعة من العنف غير المتوقع في فترة انتخابات أمريكا، واكتسح فيها رئيس الجمهورية الأمريكي المنتخب جو بايدن ضد الرئيس الأمريكي السابق ترامب، ورغم تلك الظروف الصعبة تعهد رئيس الجمهورية الأمريكي جو بايدن بخطة إقتصادية جديدة لتعافي الاقتصاد مرة أخرى.

ونظرًا لارتفاع عمليات البحث على "جوجل" عن سعر الدولار اليوم الجمعة 29-1-2021 في مصر، ويتابع معكم "الدستور" في تقرير يومي كافة التفاصيل والأسعار الجديدة التي تشاهدها العملات ومنها سعر الدولار.

سعر الدولار اليوم الجمعة 29-1-2021 في مصر

استقر سعر صرف الدولار اليوم الجمعة 29-1-2021 في مصر مقابل الجنيه المصري، في البنوك، وشركات الصرافة، وفي ماكينات الصراف الآلي.

1 - حيث سجل متوسط سعر الدولار على موقع البنك المركزي المصري، حوالي ما يقرب نحو 15.67 جنيه للشراء، 15.77 جنيه للبيع.

2 - وشهد سعر الدولار اليوم الجمعة 29-1-2021 في مصر بالبنوك نحو حوالي ما يقرب 15.67 جنيه للشراء، 15.78 جنيه للبيع.

أعلى أسعار للدولار في البنوك اليوم الجمعة 29-1-2021

1 -  بلغ سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري ارتفاعًا ملحوظًا، حيث سجل نحو حوالي ما يقرب 15.67 جنيه للشراء، 15.78 جنيه للبيع، وكانت من ضمن البنوك التي شهدت هذا الارتفاع (الإمارات دبي الوطني - العقاري المصري الوطني - التعمير والإسكان - المصري الخليجي - أبو ظبي الإسلامي - التجاري الدولي - الكويت الوطني).

2 - أما في البنك الأهلي شهدت سعر صرف الدولار نحو حوالي ما يقرب 15.66 جنيه للشراء، أما بالنسبه للبيع سجل حوالي 15.76 جنيه.

3 - أما بنك عودة حيث سجل سعر صرف الدولار نحو 15.62 جنيه للشراء، 15.72 جنيه للبيع.

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