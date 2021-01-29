سعر الدولار اليوم الجمعة 29-1-2021 فى مصر

سعر الدولار اليوم الجمعة 29-1-2021 في مصر استقر سعر صرف الدولار اليوم الجمعة 29-1-2021 في مصر مقابل الجنيه المصري، في البنوك، وشركات الصرافة، وفي ماكينات الصراف الآلي.



1 - حيث سجل متوسط سعر الدولار على موقع البنك المركزي المصري، حوالي ما يقرب نحو 15.67 جنيه للشراء، 15.77 جنيه للبيع.



2 - وشهد سعر الدولار اليوم الجمعة 29-1-2021 في مصر بالبنوك نحو حوالي ما يقرب 15.67 جنيه للشراء، 15.78 جنيه للبيع.

أعلى أسعار للدولار في البنوك اليوم الجمعة 29-1-2021 1 - بلغ سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري ارتفاعًا ملحوظًا، حيث سجل نحو حوالي ما يقرب 15.67 جنيه للشراء، 15.78 جنيه للبيع، وكانت من ضمن البنوك التي شهدت هذا الارتفاع (الإمارات دبي الوطني - العقاري المصري الوطني - التعمير والإسكان - المصري الخليجي - أبو ظبي الإسلامي - التجاري الدولي - الكويت الوطني).



2 - أما في البنك الأهلي شهدت سعر صرف الدولار نحو حوالي ما يقرب 15.66 جنيه للشراء، أما بالنسبه للبيع سجل حوالي 15.76 جنيه.



3 - أما بنك عودة حيث سجل سعر صرف الدولار نحو 15.62 جنيه للشراء، 15.72 جنيه للبيع.

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