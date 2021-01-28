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الخميس 28 يناير 2021 الموافق 15 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

نتنياهو عن مراجعة بايدن بيع F -35 للإمارات: لن يؤثر على إتمامها

الخميس 28/يناير/2021 - 05:33 م
نتنياهو
نتنياهو
سارة الشلقاني
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قال بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، إن مراجعة الإدارة الأمريكية الجديدة لاتفاقية بيع طائرات طراز «F 35» إلى الإمارات، والتي عقدها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، لن يؤثر على إتمامها.

وأضاف نتنياهو، اليوم الخميس، أن قرار إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، بمراجعة صفقة بيع مقاتلات "F -35" إلى الإمارات لن يؤثر على تحقيقها، قائلا: "نحن في نقطة اللاعودة"، حسبما نشر موقع «واللا» الإسرائيلي.

ونفى نتنياهو أن يكون حزبه «الليكود» قرر عدم ظهور أعضاء الكنيست الموجودين في قائمة الحزب في وسائل الإعلام قبل الانتخابات، المقرر لها 23 مارس المقبل.

وأكد بايدن، اليوم الخميس، أن صفقة المقاتلات F-35 مع الإمارات قيد المراجعة فقط، ولكن لم يتم تجميدها.

وجاء ذلك بعد التقارير التي تحدثت عن تجميد الولايات المتحدة صفقة طائرات الـF-35 إلى الإمارات.

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