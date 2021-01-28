«اضطراب الشخصية الهستيرية».. التحليل النفسي للطبيب المتهم بالتحرش

شهادات مشاهير تؤكد وقائع التحرش



التحرش برجل أخطر من التحرش بأنثى



مواجهة التحرش



تطور جديد شهدته قصة طبيب الأسنان المتهم بالتحرش، وذلك بعدما أمرت النيابة العامة أمس الأربعاء، بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة "هتك عرض رجال بالقوة"، موضحة أنها تلقت بلاغًا من 5 أشخاص في سبتمبر الماضي "ضد طبيب أسنان لتحرشه بهم وهتكه عرضهم بالقوة"."لما كنت بشوف صور الدكتور في الشارع بعيط".. يقول الفنان تميم يونس صاحب أغنية "سالمونيلا" في مقطع مصور له عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، ليفصح عما تعرض له وهو في عمر 22 عامًا، داخل عيادة الطبيب المذكور.لم يكن تميم الأول ولكن سبقه السيناريست عباس أبوالحسن، عندما أفصح عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك" عن تعرضه للتحرش من جانب طبيب الأسنان خلال الكشف.فيما تساءل عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن سر صمت الفنان أحمد سعد ومقدم البرامج شريف مدكور، حيث انتشرت صور لهم بصحبة الطبيب من داخل العيادة تدل على أنهم زبائن.تحرش رجل برجل من الأمور التي تعبر عن كثير من الاضطرابات النفسية والجنسية، وهذا ما أكدته الدكتورة صفيناز عبدالسلام، استشاري الطب النفسي والعلاقات الأسرية.ونوهت "عبدالسلام" إلى أن التحرش من قبل رجل لرجل دليل على الإصابة بالاضطراب الجنسي والنفسي، والذي يتمثل باضطراب في الشخصية.وأوضحت "عبدالسلام" أن الاضطراب الجنسي من الأمراض الشهيرة بالطب النفسي، تحدث نتيجة تعرض المريض للعنف الجسدي أو الاغتصاب، أو شكل من أشكال التحرش.وأضافت "عبدالسلام" أن مركز ومكانة الطبيب يجب أن تحترم، فلا بد أن يكون شخصًا سويًا يتسم بالاتزان النفسي، وهذا ما لم يتحل به الطبيب المذكور، والذي يعاني من اضطرابات في الشخصية الهستيرية، وهو عبارة عن فعل أشياء غير مقبولة بالنسبة للمجتمع.وطالبت استشاري الطب النفسي ضحايا الطبيب المتحرش بضرورة التحلي بالقوة والثقة بالنفس، ومواجهة المتحرش بالإفصاح عنه، دون اعتبار لنظرة المجتمع، كما طالبت الأسر بضرورة توعية الأطفال والأبناء بأهمية جسمهم، وكيفية مواجهة التحرش سواء لفظيًا أو جسديًا، وذلك من خلال التحدث معهم بشكل مستمر، وضرورة مشاركة اهتماماتهم، بالإضافة إلى المتابعة الدورية مع المدرسة، مشددة على ضرورة تغليظ عقوبة المتحرش، حتى يكون عبرة لغيره، مع وضع قوانين صارمة سريعة التنفيذ.