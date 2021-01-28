تعافى وائل الإبراشى من كورونا بعد شهر من المعاناة

كشفت الصفحة الرسمية للإعلامي وائل الإبراشى، عن تعافيه من فيروس كورونا المستجد الذى أصيب به منذ أكثر من شهر، وجاءت المسحة الخامسة والأخيرة له سلبية، ليدخل الإعلامى مرحلة النقاهة من الفيروس، ويستعد خلال الفترة المقبلة للعودة لعمله بالتليفزيون المصري من خلال برنامج التاسعة مساءً.وقالت أسرة الإعلامي وائل الإبراشي، إن حالته الصحية في تحسن واستقرار تام، وهو يتماثل الآن للشفاء.وشهدت حالة وائل الإبراشي تحسنًا كبيرًا، بعد عدة مسحات إيجابية خلال الأيام الماضية وانتقاله إلى الرعاية المركزة.