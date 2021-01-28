نشرة أسعار الخضار فى الأسواق اليوم

كشف محمد عبدالسلام، تاجر خضار عن استمرار انخفاض الأسعار في الأسواق، موضحًا أن أسعار الطماطم انخفضت لنحو 3 جنيهات، والبطاطس إلى جنيهين بسبب ارتفاع حجم الإنتاج.وسجلت الملوخية بين 2-4 جنيهات للكيلو، والبسلة 3-5 جنيهات للكيلو، والكوسة تراوحت بين 1.5-4.5 جنيه للكيلو.واستقرت أسعار البطاطا بين 1.5 - 2 جنيه للكيلو، والفلفل ألوان تراوح بين 17- 21 جنيهًا للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامى الأخضر 2.5 - 4.5 جنيه للكيلو.وسجلت أسعار الفاصوليا من 2 لـ4 جنيهات، والخيار الصوب تراوح بين 2-3 جنيهات، والبصل الأحمر بين 3 - 5.5 جنيه للكيلو، والبصل الأبيض 3-6.5 جنيه للكيلو، والجزر 3 - 5 جنيهات للكيلو.