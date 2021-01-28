133728 إجمالي إصابات كورونا في عمان

أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم الخميس، أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد بالسلطنة منذ ظهور الوباء بها، وحتى الآن بلغ 133728 إصابة.وأوضحت الوزارة- في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية- أن عدد الوفيات بلغ 1527 بنسبة 1.14 %، وأن إجمالي المتعافين 126572، لتصل نسبة الشفاء إلى 95%.