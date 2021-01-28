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الخميس 28 يناير 2021 الموافق 15 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

برعاية مصرية.. اجتماع طارئ للوزراء العرب لدعم الشعب الفلسطينى

الخميس 28/يناير/2021 - 10:45 ص
جريدة الدستور
منار أحمد
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أعلنت وسائل إعلام محلية، اليوم الخميس، عن اعتزام وزراء الخارجية العرب عقد اجتماع طارئ بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة في 8 فبراير لدعم الشعب الفلسطيني في ظل تطورات المنطقة.

ووفقًا لصحيفة الشرق الأوسط اللندنية، قال الأمين العام المساعد للجامعة حسام زكي لوكالة الصحافة الفرنسية: تقرر عقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، برئاسة مصر، لتعزيز التضامن العربي ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وأضاف أن الاجتماع يأتي بطلب من مصر والأردن، وسيكون حضوريًا بمقر الأمانة العامة للجامعة.

وأوضح أنه يهدف إلى بلورة موقف عربي جامع تجاه التطورات التي تشهدها المنطقة، والتي تستوجب موقفًا يحقق الحماية للأمن العربي، ويعيد التأكيد على الثوابت المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

وخلال الجمعية العامة السنوية الأخيرة للأمم المتحدة، أعلن محمود عباس الذي رفض خطة سلام الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب أنه تجب تسوية النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني على أساس القانون الدولي والمعايير المتفق عليها من الأسرة الدولية.

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