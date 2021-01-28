هبوط بورصة البحرين في بداية التعاملات

سجل المؤشر العام لسوق البحرين المالية هبوطًا، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.39% خاسرًا 5.72 نقطة ليصل إلى مستوى 1457.45 نقطة، وبلغ حجم التداول 3.3 مليون سهم بقيمة 559.4 ألف دينار بحريني.وهبط ببورصة البحرين قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 32.91% بضغوط هبوط سهم شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 9.97%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية- بتلكو بنسبة 1.34%، زين البحرين بنسبة 1.72%، شركة ناس بنسبة 2.44%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 1.83% بضغوط هبوط سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 2.27%.كما تراجع قطاع الصناعة بنسبة انخفاض 1.57% بضغوط هبوط سهم شركة ألمنيوم البحرين- ألبا بنسبة 0.2%.