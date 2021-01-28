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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

وزيرة الصحة تصل إلى بيروت برفقة مساعدات مواجهة كورونا (صور)

الخميس 28/يناير/2021 - 10:07 ص
جريدة الدستور
فاتن خديوى _ سارة سعودى
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وصلت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، صباح اليوم الخميس، إلى مطار رفيق الحريري الدولي، في زيارة إلى دولة لبنان على رأس وفد من الوزارة، برفقة شحنات من الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية وألبان الأطفال، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لدعم دولة لبنان خلال جائحة فيروس كورونا، في إطار عمق وترابط العلاقات بين البلدين الشقيقين.

وكان في استقبال الوزيرة، الدكتور حمد حسن وزير الصحة اللبناني والدكتور ياسر علوي سفير مصر لدى لبنان، كما رافق الوزيرة في رحلتها الدكتور محمد جاد مستشار وزيرة الصحة والسكان للعلاقات الصحية الخارجية ورئيس هيئة الإسعاف المصرية، والدكتور محسن طه رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي.

وقامت الوزيرة بتسليم شحنات المساعدات التي وصلت على متن ٣ طائرات عسكرية بدعم القوات المسلحة المصرية، مشيرًا إلى أن تلك المساعدات تشمل ١٦ ألف طن من ألبان الأطفال، بالإضافة إلى شحنة من الأدوية والمستلزمات الطبية بلغت ١٥ ألف طن تضم مستلزمات وقائية مثل ماسكات جراحية وجوانتيات ونظارات حماية، وجاون وغيرها..)، وأدوية بروتوكولات علاج فيروس كورونا، وذلك لدعم القطاع الصحي بدولة لبنان خلال مواجهة جائحة فيروس كورونا.

وبصفة الدكتورة هالة زايد رئيس مجلس وزراء الصحة العرب في دورته الحالية، قامت بتسليم الشحنة الثالثة أيضًا وتشمل ٧.٦ طن من الأجهزة الطبية، استجابة لمطلب جامعة الدول العربية لإعداد شحنة من الأجهزة الطبية وإرسالها إلى دولة لبنان، في إطار جهود جامعة الدولة العربية لتقديم ما تحتاجه الأنظمة الصحية من دعم بالدول الأعضاء.

وكانت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، قد التقت السفيرة هيفاء أبوغزالة، الأمين المساعد لجامعة الدول العربية، يوم الأحد الماضي بديوان عام الوزارة، لمناقشة سبل التعاون لدعم القطاع الصحي بدولة لبنان الشقيقة وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكدت استمرار الجسر الجوي بين مصر ولبنان، الذي بدأ منذ حادث مرفأ بيروت، وتم من خلاله إرسال شحنات من المساعدات الطبية إلى دولة لبنان تشمل الأدوية بكافة أنواعها، ومحاليل، ومستلزمات طبية وجراحية وآلات عمليات، على متن طائرتين عسكريتين، بالإضافة إلى إرسال شحنة من الأدوية والمستلزمات الوقائية الخاصة بفيروس كورونا المستجد، لدعم الشعب اللبناني الشقيق في مواجهة جائحة فيروس كورونا.

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