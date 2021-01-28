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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

46.5 مليار جنيه استثمارات لتنفيذ 772 مشروعًا تنمويًا بالقاهرة

الخميس 28/يناير/2021 - 10:03 ص
هالة السعيد
هالة السعيد
أميرة ممدوح
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كشفت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن عدد المشروعات التنموية بمحافظة القاهرة، مشيرة إلى أنها تصل إلى 772 مشروعًا.

وقالت إن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة للمحافظة بخطة عام 20-2021 تبلغ 46.5 مليار جنيه، بنسبة زيادة 41% عن خطة عام 2019-2020 تمثل 18% من الاستثمارات العامة الموزعة، لافتة إلى أن نسبة النمو في الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة والموجهة لمحافظة القاهرة تصل إلى 49.2%.

وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة القاهرة بخطة عام 20-2021، أشارت إلى توجيه استثمارات بقيمة 10.9 مليار جنيه لقطاع الإسكان وتطوير العشوائيات بنسبة 23.5%، ويخص قطاع النقل 11.8 مليار جنيه بنسبة 25.3%، وتبلغ استثمارات قطاع التعليم قبل الجامعي 4.5 مليار جنيه بنسبة 9.7%، ويخص قطاع التنمية المحلية 3.4 مليار جنيه بنسبة 7.3%، وقطاع التعليم العالي 3.4 مليار جنيه بنسبة 7.2%، أما القطاعات الأخرى فيخصها استثمارات بقيمة 12.5 مليار جنيه بنسبة 26.9%.

وقالت إن رؤية مصر 2030 تستهدف في الأساس الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته، ولذلك ترتكز خطة التنمية المستدامة للعام المالي 20-2021 على الاستثمار العام في البنية الأساسية والاجتماعية والاقتصادية، بما يضمن وصول عائد الاستثمار لجميع المواطنين في كافة أنحاء مصر، بما في ذلك الشباب والمرأة وذوي القدرات الخاصة، على أن يكون محدودو الدخل هم أول من يجني ثمار هذا الاستثمار، بحيث يوفر فرص عمل لائقة ومستدامة، مجسدًا المعنى الحقيقي للتنمية الاجتماعية مع تحسين تنافسية الاقتصاد المصري وتعزيز الريادة المصرية.

وأكدت أن إطلاق "خطة المواطن"، يأتي في إطار الحرص المستمر على ربط عملية التخطيط برؤية مصر 2030، وتوطين أهداف التنمية المستدامة، واستمرارًا للنهج التشاركي الذي تتبناه الوزارة مع كافة شركاء التنمية، بما يرسخ مبادئ الحوكمة والمساءلة، وشفافية الخطة التنموية للدولة.

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