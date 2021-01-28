حرصا من "الدستور" على متابعة أسعار العملات المختلفة مقابل الجنية المصري، نتابع سعر الدرهم الإماراتى، اليوم الخميس 28-1-2021، وقد استقر سعره في السوق المحلية التي يتم تداول هذه العملة بها أمام الجنيه المصرى.وتستعرض "الدستور"، في السطور التالية، سعر الدرهم الإماراتي اليوم الخميس 28-1-2021 بداخل البنوك المصرية، أهمها البنك المركزي المصري وبنك عوده وبنك مصر وبنك الإسكندرية.يسجل الدرهم الإماراتي اليوم في البنك الأهلى المصرى ثباتا فيصبح سعر الشراء هو 4.24 جنيه، بينما سعر البيع هو 4.29 جنيه.وبلغ سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى 4.26 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.واستقر أيضا سعر الدرهم الإماراتي اليوم فى البنك الأهلى المصرى ليصبح 4.24 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع.ووصل سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر إلى 4.24 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع.بينما جاء سعر الدرهم الإماراتى فى بنك عوده 4.23 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.ووصل سعر الدرهم الإماراتى فى بنك أبو ظبى الإسلام إلى 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.فيما سجل سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية 4.24 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع.معلومات عن الدرهم الإماراتي_الدرهم الإماراتي هو العملة الوطنية الرسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة.يتكون الدرهم الإماراتي من 100 فلس، وهو أكبر العملات المعدنية.يرتبط الدرهم الإماراتي بالدولار الأمريكي بسعر يبلغ 3.6725 درهم للدولار الواحد، ويفيد الخبراء بأن الإمارات ستبقي العلاقة بالدولار بالرغم من تخفيض التصنيف الائتماني الأمريكي.يرمز الدرهم الإماراتي رسميًا في اللغة الإنجليزية بالحروف AED، إضافة على اختصارات أخرى غير رسمية مثل Dh وDhs.تعد الدلّة هي رمز الدرهم الإماراتي، ولها رمزية خاصة حيث تعد من أهم خصائص السنع الإماراتي ألا وهي حسن الضيافة، فتمثل القهوة أبرز رموز الضيافة في الدولة لارتباطها بحياة البدو.تم إصدار الدرهم الإماراتي من قبل مجلس النقد كعملة وطنية عام 1973 بعد أن كانت العملات المتداولة حينها هي الدينار وريال قطر ودبي، وفقًا لمعلومات المصرف المركزي بالإمارات.