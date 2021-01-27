فيديو يوضح حالات إنهاء خدمة المعينين الجدد بالحكومة

نشر الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، «فيديوجراف» عبر موقعه الرسمى، يوضح حالات إنهاء خدمة الموظف العام لعدم الصلاحية خلال فترة الاختبار للمعينين الجدد بالجهات الخاضعة لقانون الخدمة المدنية.وأوضح جهاز التنظيم والإدارة أن هناك 3 حالات يكون علي أساسها إنهاء خدمة الموظف المعين حديثًا أثناء فترة الاختبار وهى:1- حصول الموظف على تقرير تقويم أداء متوسط أو ضعيف فى نهاية فترة الاختبار.2- إذا اتيحت للموظف فرصة للتدريب ولم يجتازه بنجاح من غير عذر مقبول.3- إذا تغيب الموظف أثناء فترة الاختبار عن العمل دون إذن أو عذر مقبول.