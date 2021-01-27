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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

«النفس البشرية محبوبة».. العظة الأحدث للأنبا إسحق

الأربعاء 27/يناير/2021 - 11:01 م
للأنبا إسحق أسقف
للأنبا إسحق أسقف الإيبارشية،
تريزة شنودة_مونيكا جرجس
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بثت إيبارشية طما بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية بطما، العظة الأحدث للأنبا إسحق أسقف الإيبارشية، عبر تقنية البث المباشر.

وجاءت العظة الأحدث بعنوان "النفس البشرية محبوبة لدى الله"، ضمن العظات الأسبوعية لدعم الأقباط روحيا.

وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لبدء أول أصوامها المُتصلة في 2021، وهو صوم أهل نينوى، والمتعارف عليه شعبويًا باسم صوم يونان النبي، والذي يستغرق 3 أيام بدءً من 24 فبراير.

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