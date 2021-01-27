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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السودان: السعودية تدعمنا فى السيطرة على أراضينا

الأربعاء 27/يناير/2021 - 11:46 م
السوداني محمد الفكي
السوداني محمد الفكي سليمان
محمد عمر
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أكد عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني محمد الفكي سليمان، أن السعودية دعمت موقف السودان المبدئي بالدفاع عن أرضه وحق الجيش السوداني في الانفتاح داخل أراضيه والتي كانت تسيطر عليها إثيوبيا.

وعاد الفكي سليمان للخرطوم مساء اليوم، بعد زيارة إلى الرياض التقى خلالها مسئولي المملكة، وذلك حسب بيان لمجلس السيادة عبر حسابه على "تويتر".

وقال الفكي سليمان، إن الزيارة هدفت لإطلاع القيادة السعودية على الموقف على حدود السودان الشرقية والعلاقة مع الجارة إثيوبيا بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها منطقة الفشقة، مبينًا أنه أكد للقيادة السعودية موقف السودان المبدئي بالدفاع عن أرضه وحق الجيش السوداني في الانفتاح داخل أراضيه، وحرصه على ألا تكون هناك أي تداعيات لهذا الوجود الطبيعي.

وأضاف الفكي أن اندلاع أي حرب في هذه المنطقة يهدد الإقليم باعتبار أن السودان وإثيوبيا تتجاوران على حدود واسعة وفي منطقة حيوية من القارة الإفريقية، الأمر الذي يمكن أن ينعكس على أمن البحر الأحمر.

وأضاف "نتشارك مع المملكة العربية السعودية رؤية واحدة، والسعودية دولة محورية تلعب دورًا مشهودًا ومتوازنا".

وأوضح عضو مجلس السيادة أن القيادة السعودية تفهمت الموقف العقلاني الراشد للسياسة السودانية الحريصة على عدم حدوث أي مواجهات بالمنطقة، مؤكدا أن السودان وإثيوبيا بالنظر إلى إمكانياتهما يمكنهما قيادة عملية التنمية الاقتصادية لمجابهة التحديات التي تواجههما.

ووصف عضو مجلس السيادة الانتقالي الزيارة بالناجحة والمهمة، مبينًا أن الجانب السوداني طلب الدعم السياسي من المملكة لإسناد جهود وضع العلامات على الحدود بين البلدين واستئناف عمل اللجان الفنية بين السودان وإثيوبيا.

وجدد الفكي تأكيد موقف حكومة السودان بأن عمل اللجان الفنية لا يرتبط بانسحاب الجيش السوداني من الأراضي التي انفتح عليها باعتبارها أرضًا سودانية خالصة.

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