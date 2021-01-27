نور: لم أذهب إلى دجالين من أجل «جمال الحريم»

أعربت الفنانة نور اللبنانية، عن سعادتها برد الفعل الإيجابي حول مسلسها الدرامي "جمال الحريم"، والذي يعرض حاليا وهو من إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي، ويشارك في بطولته عدد كبير من النجوم.وقالت نور لـ"الدستور"، إن الرسالة الدرامية من العمل هو عدم الاستسلام إلى الخرافات والوقوع في براثن الدجل والشعوذة، والإيمان بالله والأخذ بالعلم والفكر في أمور حياتنا.وأضافت أنها لم تذهب إلى أحد الدجالين أو المشعوذين، وأنها رفضت مقابلة الأشخاص الذين حدثت معاهم تلك الأحداث التي ظهرت في المسلسل.