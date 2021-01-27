سفارة مصر بفيينا تنظم ندوة حول سد النهضة

نظمت سفارة مصر في فيينا ندوة بالتعاون مع الأكاديمية الدبلوماسية في فيينا حول سد النهضة‬⁩ الإثيوبي لعرض جهود مصر للتوصل لاتفاق عادل ولتوضيح مخاطر هذا السد على مصر والسودان.وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية في تدوينة عبر حسابه على "تويتر" إن الندوة عقدت بحضور ممثلين للمنظمات الدولية وهيئات الأمم المتحدة في النمسا ونخبة من الخبراء والأكاديميين المتخصصين.