حالة الطقس اليوم فى مصر.. درجة الحرارة بالمحافظات
الخميس 28/يناير/2021 - 08:01 ص
حسين العمدةطباعة
تقدم «الدستور» تقريرًا عن حالة الطقس اليوم فى مصر ودرجة الحرارة على المحافظات، وأكد خبراء هيئة الأرصاد الجوية، بأنهم يتوقعون طقس اليوم الخميس الموافق ٢٨-١-٢٠٢١، مائلًا للبرودة نهارًا على القاهرة والوجه البحري مع نشاط لحركة الرياح، وسيكون الطقس مائلًا للبرودة على شمال الصعيد، ودافئًا على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.
ومن المتوقع بأن يكون هناك احتمالية سقوط أمطار خفيفة على مناطق من المحافظات التالية "البحيرة، وكفر الشيخ، والدقهلية، ودمياط، وبورسعيد، ورفح، والعريش"، على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة صباحًا قد تكون غزيرة مساءً على مناطق من المحافظات التالية "السلوم، مطروح، الإسكندرية" على فترات متقطعة.
تعرف على حالة الرياح اليوم
يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، بأن اليوم سيكون هناك نشاط للرياح على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط وجنوب سيناء.
حالة الطقس اليوم فى البحر الأحمر والمتوسط
يشهد البحر المتوسط، اليوم، حالة مضطربه، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار ونصف والرياح السطحية غربية إلى جنوبية غربية، أما البحر الأحمر سيكون معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.
القاهرة 17 09
الإسكندرية 16 10
وادي النطرون 16 10
طنطا 17 09
شبين الكوم 17 10
دمنهور 16 10
بلطيم 16 11
مطروح 16 11
السلوم 15 10
سيوة 17 05
بورسعيد 18 11
دمياط 17 11
الزقازيق 17 10
المنصورة 17 09
الاسماعيلية 17 09
السويس 17 09
العريش 18 10
رفح 17 09
رأس سدر 17 10
نخل 16 03
نويبع 20 15
طابا 20 12
كاترين 15 04
الطور 17 11
شرم الشيخ 22 14
الغردقة 22 12
مرسى علم 22 13
الفيوم 17 08
بنى سويف 17 07
المنيا 18 06
أسيوط 18 06
سوهاج 19 07
قنا 21 07
الأقصر 22 08
أسوان 23 08
ادفو 23 08
أبوسمبل 23 09
الوادى الجديد 21 03
شلاتين 25 16
ابو رماد 25 16
حلايب 23 17
رأس حدربة 23 17
حالة الطقس اليوم فى مصر..درجة الحرارة على المحافظات
ومن المتوقع بأن يكون هناك احتمالية سقوط أمطار خفيفة على مناطق من المحافظات التالية "البحيرة، وكفر الشيخ، والدقهلية، ودمياط، وبورسعيد، ورفح، والعريش"، على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة صباحًا قد تكون غزيرة مساءً على مناطق من المحافظات التالية "السلوم، مطروح، الإسكندرية" على فترات متقطعة.
تعرف على حالة الرياح اليوم
يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، بأن اليوم سيكون هناك نشاط للرياح على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط وجنوب سيناء.
حالة الطقس اليوم فى البحر الأحمر والمتوسط
يشهد البحر المتوسط، اليوم، حالة مضطربه، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار ونصف والرياح السطحية غربية إلى جنوبية غربية، أما البحر الأحمر سيكون معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.
درجات الحرارة اليوم فى القاهرة المحافظاتنستعرض لكم كافة درجات الحرارة على مستوى جميع المحافظات على مستوى الجمهورية، وهي
القاهرة 17 09
الإسكندرية 16 10
وادي النطرون 16 10
طنطا 17 09
شبين الكوم 17 10
دمنهور 16 10
بلطيم 16 11
مطروح 16 11
السلوم 15 10
سيوة 17 05
بورسعيد 18 11
دمياط 17 11
الزقازيق 17 10
المنصورة 17 09
الاسماعيلية 17 09
السويس 17 09
العريش 18 10
رفح 17 09
رأس سدر 17 10
نخل 16 03
نويبع 20 15
طابا 20 12
كاترين 15 04
الطور 17 11
شرم الشيخ 22 14
الغردقة 22 12
مرسى علم 22 13
الفيوم 17 08
بنى سويف 17 07
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المنيا 18 06
أسيوط 18 06
سوهاج 19 07
قنا 21 07
الأقصر 22 08
أسوان 23 08
ادفو 23 08
أبوسمبل 23 09
الوادى الجديد 21 03
شلاتين 25 16
ابو رماد 25 16
حلايب 23 17
رأس حدربة 23 17