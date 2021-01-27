الأرصاد: طقس بارد وأمطار اليوم

قال محمود شاهين مدير مركز التحليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه يحذر من المنخفض الجوي اليوم الأربعاء.وأوضح في تصريحات خاصة لموقع الدستور، أن الطقس سيكون شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد، مؤكدا أن الأماكن التي توجد حول مناطق زراعية ستشهد برودة شديدة.وتوقع "شاهين" سقوط أمطار خفيفة بنسبة 40% على البحيرة وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد، على فترات متقطعة، بينما تسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق السلوم ومطروح والإسكندرية ورشيد وبلطيم.وأشار إلى نشاط الرياح على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد، مؤكدا أن درجات الحرارة اليوم الأربعاء ستكون على القاهرة 22 ـ 11، والإسكندرية 20 ـ 11، وشرم الشيخ 26 ـ 14، والغردقة بين 24 ـ 12، والسويس 22 ـ 10، والأقصر بين 26 ـ 7، وأسوان بين 26 ـ 8.