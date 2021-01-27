السودان لجنوب إفريقيا: متمسكون باتفاق ملزم بشأن سد النهضة

أكد مجلس السيادة الانتقالي السوداني، اليوم الأربعاء، أن الخرطوم سيظل ساعيًا للحل السلمي مع إثيوبيا، مشددا على أن موقفهم واضح من سد النهضة ويجب التوصل لاتفاقية ملزمة.جاء ذلك خلال لقاء عضو مجلس السيادة الانتقالي محمد حسن التعايشي ببريتوريا اليوم، رئيس جمهورية جنوب إفريقيا ماتاميلا سيريل راما فوزا، وبحث معه العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها، بجانب القضايا ذات الاهتمام المشترك، حسب بيان لمجلس السيادة الانتقالي.وقال التعايشي، إن السودان سيظل ساعيًا للحل السلمي مع إثيوبيا والاحتكام لحدود ١٩٠٢ م.من جانبه، أوضح وزير الخارجية عمر قمرالدين أن اللقاء تناول القضايا الإقليمية والدولية وقضية الحدود بين السودان وإثيوبيا، كما تطرق اللقاء لقضية سد النهضة، قائلا إن السودان لديه موقف واضح بأن تكون هناك اتفاقية ملزمة عمادها الملء والتشغيل.وأوضح قمرالدين أن رئيس جنوب إفريقيا استمع للتفاصيل الدقيقة، ووعد بمناقشة ذلك مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد.