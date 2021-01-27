إحباط محاولة قتل الرئيس التونسى بمادة الريسين السامة

أكد مصدر مقرب من رئاسة الجمهورية التونسية، اليوم الأربعاء، أنّ رئيس الجمهورية قيس سعيد تعرض لمحاولة تسميم عبر طرد بريدي يحتوي على مادة الريسين السامة التي تسبب الموت على الفور.وأوضحت "شبكة قرطاج الإخبارية" التونسية في بيان مساء اليوم، نقلا عن المصدر الرئاسي أنه يتم حاليا إجراء اختبار وفرز جميع رسائل البريد الخاصة بقصر قرطاج، وفحصها في منشأة خارج الموقع قبل الوصول إلى القصر الرئاسي.يذكر أن تونس تشهد احتجاجات عارمة اعتراضا على تردي الأوضاع الاقتصادية، بالتزامن مع رفض رئيس الجمهورية قيس سعيد تعديلات حكومية أجراها رئيس الوزراء هشام المشيشي.