إيطاليا تسجل 15204 إصابات جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الأربعاء، تسجيل 15204 إصابات جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19"، في ارتفاع حاد لهذا المؤشر، مع رصد 467 حالة وفاة ناجمة عن المرض.وذكرت وزارة الصحة الإيطالية، في إحصائية جديدة، إن إجمالى عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في إيطاليا وصل إلى مستوى 2501147.وسبق أن بلغ مؤشر الإصابات الجديدة بالفيروس في إيطاليا يوم 22 يناير 13633 حالة، وفي 23 يناير 13331، وفي 24 يناير 11629، وفي 25 يناير 8562، وفي 26 يناير 10593.وأضافت الوزارة أنها رصدت 467 وفاة ناجمة عن المرض ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 86889 حالة.ويأتي ذلك بعد أن كان عدد الوفيات الجديدة بـ"كوفيد-19" يوم 22 يناير 472 حالة، وفي 23 يناير 488، وفي 24 يناير 299، وفي 25 يناير 420، وفي 26 يناير 541.وأفادت الوزارة بارتفاع عدد المتعافين من المرض إلى نقطة 1936289 شخصا بعد رصد 19172 حالة شفاء جديدة.وتعتبر إيطاليا ثامن دولة في العالم من حيث حصيلة الإصابات بفيروس كورونا، والسادسة من حيث عدد الوفيات جراء الجائحة.وسبق أن مددت الحكومة حالة الطوارئ الصحية لاحتواء جائحة فيروس كورونا في البلاد حتى نهاية شهر أبريل.وأطلقت إيطاليا إلى جانب باقي دول الاتحاد الأوروبي، يوم 27 ديسمبر 2020، حملة تلقيح جماعي ضد فيروس كورونا المستجد.