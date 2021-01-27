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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

سلمى الشيمي: «مش هدخل مجال التمثيل غير لما أجهز»

الأربعاء 27/يناير/2021 - 07:12 م
سلمى الشيمي
سلمى الشيمي
هاجر رضا
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أثارت الموديل والبلوجر سلمى الشيمي، حالة من الجدل عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، خاصة بعد تداول أنباء تفيد مشاركتها بعمل فني خلال رمضان المقبل، خاصة بعد تكريمها في فعالية "بي ستار"، منذ أيام قليلة مضت.

واستنكرت سلمى الشيمي، ما نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي بمشاركتها في عمل فني في رمضان 2021، قائلة: "خلي اللي يقول يقول، أنا واخدة قرار معملش كل حاجة غير صح".

وتابعت "الشيمي" في تصريحات لـ"الدستور" قائلة: "أنا مش هدخل مجال التمثيل غير لما أكون دارسة في ورش تمثيل، عشان لما أعمل حاجة تكون صح".

وواصلت حديثها قائلة: "لسه هبدأ في ورش التمثيل بعد أسبوعين، وبالتالي مش هعرف أدخل أي عمل أو أوافق على أي شغل غير لما أخلص الورش".

وأكدت أنه عرض عليها الكثير من الأعمال الفنية سواء سينما أو تلفزيون إلا أنها لم توافق على أي عمل منهم إلى الآن، ولم تمضي أي عمل حتى تبدأ وتنتهي من ورش التمثيل التي ستخوضها خلال الأيام المقبلة".

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