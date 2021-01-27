حماة الوطن: نرفض تدخلات الكونجرس فى شئون مصر الداخلية

أعلن اللواء محمد الغباشى، مساعد رئيس حزب حماة الوطن، عن رفضه القاطع لتدخل الكونجرس الأمريكي أو أى جهة أخرى في شئون مصر الداخلية، لأن مصر دولة لها سيادة لا يمكن أن تقبل التدخل في شئونها الداخلية لأي سبب كان، وأن التدخل يمثل شكلا من الوصاية المرفوضة وغير المقبولة شعبيا ورسميا، كما أن الحديث عن الاعتقالات والانتهاكات في مصر ليس له أساس من الصحة لأن مصر دولة قانون وقضاء عادل مستقل.وأشار مساعد رئيس الحزب إلى أن هذه الادعاءات المغرضة تحركها مواقف سياسية ومصالح خاصة لتشويه صورة مصر بعد الإنجازات التى تحققت على أرض الواقع، مؤكدًا أن مصر ملتزمة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، والذى نص على أن هناك التزامات تتقيد الدول باحترامها والتصرف بطرق معينة أو الامتناع عن أفعال معينة، من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية للأفراد أو الجماعات.وطالب الغباشى الكونجرس وكل منظمات المجتمع المدنى بتوخى الحيادية والمهنية فى مواقفها المستقبلية، والتركيز على تعزيز بنية حقوق الإنسان من خلال بناء جسور التواصل والحوار، والاستيعاب الكامل لخصوصيات الشعوب واحترام إرادتها.