بعد بدء توزيعه.. تفاصيل الحصول على لقاح كورونا بأسوان

بعد منح اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، شارة البدء للحقن بلقاح التطعيم ضد فيروس كورونا (كوفيد 19 (سينوفارم ) للأطقم الطبية من الأطباء والتمريض والفنيين والإداريين بمستشفى أسوان التخصصى العام بكورونا بمنطقة الصداقة الجديدة.«الدستور» يرصد 6 معلومات حول لقاح كورونا من حيث الجرعة وعدد المستشفيات التي ستحصل عليها في أسوان:1- يوزيع لقاح كورونا علي الأطباء والفئات الأولى بالتطعيم لحماية صحة المواطنين.2- يتم توزيعه داخل 12 مستشفى للعزل الصحي على مستوى محافظة أسوان.3- أبرز المستشفيات المخصصة للعزل الصحي للفرز والاشتباه والعزل: حميات أسوان، وصدر أسوان، والجامعي، والعام التخصصى، بجانب المستشفيات المركزية فى دراو، وكوم أمبو، ونصر النوبة، وإدفو العام.4- يصل إجمالي الكمية بمحافظة أسوان 1048 جرعة "سينوفارم'' لتطعيم.5- تتضمن منظومة التطعيم على الأطقم الطبية كالتالي بداية من تسجيل البيانات، ومواعيد الجرعة الثانية مع الكشف المبدئى من قياس مستوى ضغط الدم ونسبة السكر للاطمئنان على الحالة الصحية له.6- أول متلقى للقاح المخصص لكورونا ''سينوفارم'' الدكتور إيهاب حنفي، وكيل وزارة الصحة بأسوان، بين الأطقم الطبية.يأتي ذلك ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالبدء الفوري في توزيع لقاح كورونا على الأطباء والفئات الأولى بالتطعيم لحماية صحة المواطنين.