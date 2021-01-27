مستشار الرئيس يكشف التاريخ الحقيقى لظهور فيروس كورونا

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة الوقائية، أننا تعاملنا مع فيروس كورونا قبل ذلك، وأنها ليست المرة الأولى التي تواجهنا أزمة هذا الفيروس.

وقال خلال مكالمة هاتفية ببرنامج اليوم، المذاع على فضائية " دي إم سي"، إن فيروس كورونا كان موجودا في 2002 و2003، وظهر مرة ثانية في 2013 و2014، ولكن لم يكن وباء بالشكل الذي نعيشه في الفترة الحالية.





وأضاف أن الوضع العالمي ما زال في حالة خطورة، ولكننا الأفضل في العالم من حيث الوضع الوبائي، مشيرا إلى أن هناك موجة ثالثة من فيروس كورونا، بدأت في اليابان.







