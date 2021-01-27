حملات مكبرة لإيقاف أعمال البناء المخالف بأحياء الإسكندرية

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية التصدي لظاهرة البناء المخالف والقضاء عليها فى المهد وعدم التهاون مع أى مخالفة فى كل أحياء المحافظة.وشن حي شرق، برئاسة محارب هيلع، حملة مكبرة تمكنت من إيقاف أعمال بناء بدون ترخيص بالعقار الكائن ٢٦ شارع مسجد الهدايا منطقة بولكلي عبارة عن بناء فواصل خرسانية من الدور الأول إلى الثالث بمنور العقار تم إزالة المخالفة بالكامل في حينها والتحفظ علي المعدات المستخدمة في أعمال البناء، كما تم إيقاف أعمال ترميم بدون ترخيص داخل أحد المحال التجارية بالعقار رقم ٢٤ مكرر الكائن بشارع مسجد الهدايا، والتحفظ على كافة المعدات المستخدمة بالموقع، فضلًا عن رصد مخالفة بناء مخالف في المهد بالعقار الكائن ش أحمد شوقي تم إيقاف الأعمال المخالفة وإزالة قواطيع من الطوب بالدور الخامس علوي واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين.وشن حي العامرية ثان برئاسة محمود بريك حملة مكبرة تمكنت من إزالة أسوار ومبانى بالطوب الأبيض بقرية الحرية، وكذا إزالة بناء فى المهد عبارة عن أسوار بقرية بغداد، بالإضافة إلى فك شدة خشبية بالدور الثالث علوى بقرية عرابى وجار اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.ونفذ حي الجمرك، برئاسة رجب عبدالرازق حملة مكبرة لايقاف أعمال البناء المخالف تم خلالها إزالة حوائط بالعقار الكائن بـ٢ ش مشمس البصل منطقة اللبان والتحفظ على كمية من الأسمنت وكذا إيقاف أعمال مخالفة بالعقار الكائن ب ٤٠ الشيخ محمد عبده بالدور السابع علوي، والتحفظ على المعدات ومواد البناء.وشن حي العجمي برئاسة السيد موسى، حملة مكبرة تمكنت من إيقاف أعمال مخالفة بشارع ابراهيم عثمان من ش البيطاش️ وتم التحفظ على ونش، كما تم إيقاف أعمال مخالفة بالعقار الكائن بشارع البيطاش وتم التحفظ على ونش.