بث مباشر.. لقاء مصر والدنمارك في مونديال اليد

يخوض منتخب مصر لكرة اليد مباراة قوية أمام منافسه الدنمارك، ضمن منافسات دور الثمانية من بطولة كأس العالم لكرة اليد.

وكان منتخب مصر قد تعادل مع سلوفينيا بنتيجة 25-25 في المواجهة التي جمعتهما الليلة ضمن مواجهات الجولة الثالثة من الدور الرئيسي.





ووقع منتخب مصر في المركز الثاني برصيد 7 نقاط بالمجموعة الرابعة من الدور الرئيسي لمونديال اليد خلف السويد متصدر المجموعة برصيد 8 نقاط.

وتقام مباراة منتخب مصر أمام الدنمارك اليوم الأربعاء في تمام الساعة السادسة والنصف على قناة أون تايم سبورت ضمن منافسات دور الـ8 من المسابقة العالمية.





