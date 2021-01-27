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الأربعاء 27 يناير 2021 الموافق 14 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

القصبي: النواب يعملون أكثر من 15 ساعة يوميًا لخدمة المواطن

الأربعاء 27/يناير/2021 - 04:58 م
القصبى
القصبى
كريمة أبو زيد والسيد السعدني
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طالبت لجنة تضامن النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى، الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بالمستندات الإضافية التي أعلن عنها أمام الجلسة العامة بالنواب، والتى استمرت ما يقارب الثلاث ساعات ونصف.

صرح بذلك المستشار الإعلامى لرئيس لجنة تضامن النواب أحمد قنديل، موضحا أن وزير التموين وعد أنه سيسلم تلك المستندات اليوم وفقا لطلب اللجنة.

وأضاف قنديل أن لجنة التضامن ستبدأ عملها اليوم فى توزيع المهام على أعضاء اللجنة لمراجعة بيان الوزير وإعداد التقرير الذى سيوضح ما تم تنفيذه من خطة الحكومة إلى هيئة مكتب المجلس.

وأكد رئيس لجنة تضامن النواب أن مايحدث الآن داخل مجلس النواب أمر يبشر بالخير، حيث شهد المجلس جلسات ومناقشات مع عدد من الوزراء ونواب الشعب وأدلى كل وزير بما قدمته وزارته وما تم تنفيذه من خطة الدولة، وعقب النواب بملاحظاتهم على هذا الأداء وقام رئيس مجلس النواب بإرسال بيانات الوزراء إلى اللجان المختصة لدراستها والتأكد بما ورد فيها، حيث تعمل اللجان عملا جادا ويباشر النواب عملهم ما بين حضور الجلسات العامة وعمل اللجان لأكثر من 15 ساعة يوميا توضح حجم العمل الموجود والذى يشهد تعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية سعيا للاستجابة إلى مطالب الشعب.

واختتم "القصبى" تصريحاته موجها الشكر إلى النواب جميعا على انتظامهم فى العمل وفقا لعدد الساعات الكبيرة التى يحرص كل نائب على بذل الجهد لخدمة المواطن، كما وجه الشكر لوزير التموين على سرعة الاستجابة والحضور إلى اللجنة وتقديم كافة المستندات التى طلبتها تضامن النواب وهى ظاهرة إيجابية، داعيا أن هذا العمل يصب فى صالح المواطن وأن يكون وفقا لمطالب الشعب التى يعبر عنها النواب بكل قوة.

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